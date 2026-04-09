Si torna a parlare di un possibile ritorno di Richard Rios all’interno della rosa di una squadra di calcio in vista dell’estate. Secondo alcune indiscrezioni, l’operazione potrebbe vedere un coinvolgimento diretto di un ex calciatore che ha vestito la stessa maglia in passato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte delle società coinvolte. La situazione resta in attesa di aggiornamenti ufficiali o comunicati ufficiali.

Richard Rios Inter, ritorno di fiamma in estate? L’assist può arrivare da un ex nerazzurro: la rivelazione Tomori Milan, legame solido e svolta vicina: ad un passo l’accordo per il rinnovo! La situazione Calciomercato Inter, Marotta tenta il doppio scippo alla Roma: possono arrivare a parametro zero! Calhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare? Amelia a MilanNews24: «Nazionale? Il cambiamento non deve essere solo sulla carta! Come ct punterei su quel profilo» Zappacosta carica l’Atalanta: «Ci siamo guadagnati l’opportunità di vivere queste notti, su un mio possibile futuro da allenatore vi dico questo» Udinese, Karlstrom racconta: «Con le big mettiamo coraggio, siamo cresciuti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare…da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagliCalciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare…da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali...

Napoli, assalto a Richard Rios: primi contatti per il colpo dell’estateIl Napoli ha individuato in Richard Ríos il primo grande obiettivo del prossimo mercato estivo.

Temi più discussi: Juventus, Milan e Inter a Perth. Il Napoli punta Richard Rios e migliorano le condizioni di Scamacca; Il Napoli guarda già al futuro: primi contatti per Richard Rios del Benfica; Giudice Sportivo, le sanzioni dopo la 31° giornata di Serie A: multe per Inter e Milan, fermato un giocatore della Juve; Il ritorno di Lautaro e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso.

Richard Rios primo obiettivo del Napoli, ma piace anche all'InterIl Napoli accende i motori del mercato e punta deciso suRichard Rios. Come riferisce Gianluca Di Marzio, il centrocampista colombiano classe 2000 è il primo grande obiettivo degli azzurri, con ... calciomercato.com

PODCAST - Di Marzio: Rios, c'è il Napoli. L'Inter proverà a inserirsi o tenterà di contrastare l'Atletico per Ederson?E' Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 del Benfica, il protagonista di Caffè Di Marzio, il podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com ... fcinternews.it

L'Inter non molla la presa su Richard Rios! ️🇨🇴 #Calciomercato #Inter #RichardRios #Ederson #Chivu #Oaktree #Marotta #SerieA #InsideInter #SempreInter #ForzaInter - facebook.com facebook