Ricerca studi sulla geodiversità marina | inaugurato a Napoli il Biodiversity Gateway

A Napoli è stato inaugurato il Biodiversity Gateway, un centro dedicato alla ricerca e agli studi sulla diversità biologica marina. L’apertura si è svolta nella Casina Pompeiana, che ospita il Nodo territoriale della struttura. L’obiettivo principale è di raccogliere e condividere dati relativi alla biodiversità marina nella regione, coinvolgendo ricercatori e istituzioni locali. La struttura rappresenta un punto di riferimento per le attività di monitoraggio e studio del patrimonio naturale marino.

Inaugurato nella Casina pompeiana, il Nodo territoriale di Napoli del Biodiversity Gateway, centro di ricerca e divulgazione focalizzato sulla bio-geodiversità marina del golfo di Napoli, nato dalla collaborazione tra l’Istituto di Scienze marine del CNR-ISMAR e la Stazione zoologica Anton Dohrn, in sinergia con il Comune partenopeo. Il Biodiversity Gateway è un’infrastruttura digitale e fisica che nasce nell’ambito del progetto National Biodiversity Future Center (NBFC), centro nazionale finanziato dal Pnrr, attraverso f ondi Next Generation EU. La sua missione è creare un ponte tra ricerca scientifica e società, coinvolgendo cittadini, comunità locali, studenti, insegnanti, decisori politici e mondo imprenditoriale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Venezia: nuova sede Biodiversity Gateway, ponte tra scienza e cittadiniLa Palazzina Canonica a Venezia accoglie dal 29 marzo 2026 la nuova sede del Biodiversity Gateway, un nodo strategico del National Biodiversity... Dolomia Biodiversity Award, arriva il premio dedicato alla ricerca accademica italiana sulla biodiversità«Con questo premio vogliamo dare riconoscimento a chi produce ricerca solida e utile: metodo, misura, osservazione. Approfondimenti e contenuti Napoli, apre al pubblico il nodo territoriale del Biodiversity Gateway: laboratori scientifici, esperienze pratiche, visite guidateÈ stato inaugurato oggi, mercoledì 15 aprile 2026, presso la Casina Pompeiana, all’interno della Villa Comunale di ... msn.com Inaugurato a Palermo il Polo 'Biodiversity gateway' per ricerca e tutela biodiversitàSarà il più grande centro italiano dedicato alla ricerca e alla tutela della biodiversità, con un museo digitale e interattivo, un polo scientifico di eccellenza, aule per ricerca e innovazione. Si ... ansa.it