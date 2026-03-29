Venezia | nuova sede Biodiversity Gateway ponte tra scienza e cittadini

A Venezia, dal 29 marzo 2026, la Palazzina Canonica ospita la nuova sede del Biodiversity Gateway, un centro di collegamento tra scienza e pubblico. Questa struttura fa parte del National Biodiversity Future Center ed è stata allestita per favorire l'accesso e la consultazione di informazioni sulla biodiversità. La sede si trova nel centro storico della città, in un edificio storico.

La Palazzina Canonica a Venezia accoglie dal 29 marzo 2026 la nuova sede del Biodiversity Gateway, un nodo strategico del National Biodiversity Future Center. Questo spazio, finanziato attraverso il Pnrr e i fondi NextGenerationEU, mira a trasformare la ricerca scientifica in strumenti pratici per la società. L’iniziativa si inserisce in una rete nazionale che collega già Palermo, Roma, Napoli, Lecce e Fano, creando un sistema integrato di condivisione della conoscenza sulla biodiversità italiana. Dalla ricerca alla comunità: un nuovo modello operativo. Il cuore di questo progetto risiede nella capacità di collegare i dati scientifici alle esigenze quotidiane dei cittadini e delle imprese locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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