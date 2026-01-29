Lewis Hamilton ha percorso quasi 400 chilometri nella sessione mattutina dei test di Barcellona. Ha completato 85 giri con la sua vettura, raccogliendo dati utili per prepararsi al meglio alla stagione. Il pilota britannico dice che c’è ancora tanto da imparare, ma si mostra soddisfatto del lavoro fin qui svolto.

Lewis Hamilton ha completato ben 85 giri nella sessione mattutina della quarta giornata dei test collettivi privati di Barcellona, per un totale di quasi 400 chilometri percorsi sull’asciutto. Day-4 molto importante dunque per l’inglese della Ferrari, che non aveva ancora potuto provare la nuova SF-26 con gomme slick a causa della pioggia caduta martedì sulla pista catalana. “ È stato positivo poter finalmente girare sull’asciutto e continuare a portare avanti il nostro programma. Con questi regolamenti tutto è nuovo e le vetture sono molto diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati, con un carico aerodinamico inferiore, quindi c’è molto da imparare “, ha detto il sette volte campione del mondo al sito ufficiale del team emiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “C’è molto da imparare, ma abbiamo raccolto dati preziosi. Processo fin qui produttivo”

