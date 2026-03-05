Manager sotto i missili a Dubai | Ma qui il business non si ferma

Da ilrestodelcarlino.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Dubai, i manager continuano le attività nonostante l’area sia sotto minaccia di missili, con lo spazio aereo intermittente, le crociere ferme e le vacanze interrotte. In cielo si vedono scie di intercettori e nella notte si ascoltano boati, mentre le operazioni di business proseguono senza sosta. La situazione ha portato a disagi e interruzioni di vario genere.

Spazio aereo a singhiozzo, crociere bloccate, vacanze interrotte, scie di intercettori in cielo e boati nella notte. E’ l’effetto, su Dubai e sui Paesi del Golfo, delle ostilità contro l’Iran da parte di Usa e Israele. Si guarda al cielo sperando che finisca presto. Ma tra le aziende cesenati presenti nell’area si tende a frenare sull’allarme, benché non siano poche le persone e le attività improvvisamente incastrate nella più grave crisi che abbia colpito il Medioriente. Tra la nostra città e Dubai, dove sono 20 mila gli italiani che vivono stabilmente lì, gli scambi sono intensi. Ma l’adagio è "la vita continua, non siamo a rischio". Tra i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

manager sotto i missili a dubai ma qui il business non si ferma
© Ilrestodelcarlino.it - Manager sotto i missili a Dubai: "Ma qui il business non si ferma"

Leggi anche: “Qui è un incubo, ma la Farnesina…”. L’appello dell’italiano a Dubai sotto i missili

Esplosioni, fiamme e paura a Dubai. Il racconto di un manager anconetano: "I missili ci passano sopra la testa""Da quando l’Iran ha risposto all’attacco israeliano e americano ogni due ore sentiamo passare sulle nostre teste i missili indirizzati verso Abu...

Approfondimenti e contenuti su Manager sotto.

Temi più discussi: Manager sotto i missili a Dubai: Ma qui il business non si ferma; Missili sulle nostre teste, a Dubai ci sentiamo in trappola, il manager Andrea Vittadello: muoversi è impossibile; Iran, manager bloccato a Milano: A Dubai c'è la mia famiglia, missili in area dove viviamo; Dubai, la manager italiana Miriam Rubino: Stanotte allarme missili, nessuna informazione ufficiale. Siamo bloccati.

manager sotto i missiliManager sotto i missili a Dubai: Ma qui il business non si fermaNel Golfo operano anche diverse aziende cesenati. Technogym: Non si può dire che tutto sia tranquillo, si lavora ancora con hotel e palestre. Simone Trevisani: Stiamo bene, tutto sommato ci sentiam ... ilrestodelcarlino.it

manager sotto i missiliIran, manager bloccato a Milano: A Dubai c’è la mia famiglia, missili in area dove viviamo(Adnkronos) - Ho lasciato la mia famiglia a Dubai. Ho comunicato con mia moglie per tutta la giornata. Mi ha raccontato che un paio di missili sono arrivati ... vicenzareport.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.