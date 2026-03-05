Manager sotto i missili a Dubai | Ma qui il business non si ferma

A Dubai, i manager continuano le attività nonostante l’area sia sotto minaccia di missili, con lo spazio aereo intermittente, le crociere ferme e le vacanze interrotte. In cielo si vedono scie di intercettori e nella notte si ascoltano boati, mentre le operazioni di business proseguono senza sosta. La situazione ha portato a disagi e interruzioni di vario genere.

Spazio aereo a singhiozzo, crociere bloccate, vacanze interrotte, scie di intercettori in cielo e boati nella notte. E’ l’effetto, su Dubai e sui Paesi del Golfo, delle ostilità contro l’Iran da parte di Usa e Israele. Si guarda al cielo sperando che finisca presto. Ma tra le aziende cesenati presenti nell’area si tende a frenare sull’allarme, benché non siano poche le persone e le attività improvvisamente incastrate nella più grave crisi che abbia colpito il Medioriente. Tra la nostra città e Dubai, dove sono 20 mila gli italiani che vivono stabilmente lì, gli scambi sono intensi. Ma l’adagio è "la vita continua, non siamo a rischio". Tra i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

