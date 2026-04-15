Le indagini sulla gestione pubblica si sono concentrate su diversi eventi e servizi, tra cui catering, cene e iniziative natalizie, come i video realizzati per il periodo festivo e la ruota panoramica. Nel corso delle verifiche, sono emerse fatture emesse dal Comune, alcune delle quali sono state saldate con pagamenti specifici. Un videomaker coinvolto ha riferito di aver ricevuto pagamenti tramite tali fatture, in relazione anche a un tour intitolato

PESARO I catering, le cene, ma anche i video del Natale e la ruota panoramica. In questo capitolo aggiuntivo del caso affidi, gli inquirenti si sono concentrati su alcuni eventi, determine retrodatate e importi. I capi di imputazione nel nuovo avviso di garanzia passano da 11 a 16. All’ex sindaco e oggi europarlamentare dem Matteo Ricci viene contestato il peculato, ipotesi di reato che si aggiunge alla corruzione. I due nuovi indagati sono Marcello Ciamaglia, ex capo ufficio stampa oggi in pensione, e la dirigente del Comune di Pesaro Paola Nonni. A Ciamaglia e Nonni sono contestati i reati in concorso di peculato e falso in concorso. Leggi qui --> L'eurodeputato Ricci indagato a Pesaro per peculato e affidamenti: «Estraneo al fatto contestato, alle cene ero ospite.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ricci, indagine per peculato: nel mirino i video di Natale. Il videomaker Agostini: «Mi hanno saldato con fatture emesse dal Comune anche per il tour Pane e Politica»

Ricci e l’accusa di peculato in Affidopoli, il videomaker del tour ‘Pane e Politica’: “Io pagato dal Comune”Pesaro, 15 aprile 2026 – Ha fatto i video, ha seguito il sindaco nelle tappe del suo tour nelle case degli italiani e alla fine è stato pagato con...

Affidi, altri guai per Matteo Ricci: è indagato anche per peculato. Nel mirino della procura il tour del suo libro nel 2023-24. Altri due indagatiPESARO Caso affidi, l’inchiesta di Pesaro assesta un’altra picconata con una nuova accusa che inguaia Matteo Ricci.