In una vicenda che coinvolge il mondo della politica locale, un videomaker ha realizzato i video del tour del sindaco nelle abitazioni degli italiani. Alla fine dell’attività, il Comune di Pesaro ha corrisposto un pagamento in denaro pubblico al professionista. La vicenda si inserisce nell’ambito di un’inchiesta riguardante un caso di peculato, collegato a un episodio denominato “Affidopoli”.

Pesaro, 15 aprile 2026 – Ha fatto i video, ha seguito il sindaco nelle tappe del suo tour nelle case degli italiani e alla fine è stato pagato con soldi pubblici dal Comune di Pesaro. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacanomi-indagati-affidopoli-ricci-wr9roso0 Francesco Agostini, videomaker 33enne, conferma su tutta la linea la ricostruzione degli inquirenti che ha portato Ricci ad essere indagato per peculato: il lavoro per “ Pane e Politica ” c’è stato, ma la fatturazione è stata inglobata in altri incarichi. Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, Agostini non sarebbe stato pagato con una fattura dedicata in maniera specifica a quel lavoro per un corrispettivo da 10.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricci e l’accusa di peculato in Affidopoli, il videomaker del tour ‘Pane e Politica’: “Io pagato dal Comune”

Peculato su ‘Pane e Politica’, Ricci respinge le accuse di Affidopoli: “Estraneo. Le cene? Ero ospite e il vino lo pagavo io”Pesaro, 14 aprile 2026 – Si dice “completamente estraneo” e respinge ogni accusa.

Inchiesta ‘Affidopoli’ a Pesaro, per Ricci (Pd) accusa anche di peculatoPESARO, 14 APR – L’inchiesta sugli affidamenti del Comune di Pesaro tra il 2019 e il 2024, che coinvolge anche l’ex sindaco di Pesaro e ora...