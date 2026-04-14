Inchiesta ‘Affidopoli’ a Pesaro per Ricci Pd accusa anche di peculato

Un'indagine giudiziaria a Pesaro coinvolge diverse associazioni no profit in presunte irregolarità nelle gare d'appalto. Secondo quanto riferito, si parla di circa 600mila euro coinvolti in sospette operazioni illecite. Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche un esponente politico del Partito Democratico, accusato di peculato e altri illeciti legati alle procedure. La procura ha avviato verifiche sui contratti e le assegnazioni effettuate negli ultimi mesi.

PESARO, 14 APR – L’inchiesta sugli affidamenti del Comune di Pesaro tra il 2019 e il 2024, che coinvolge anche l’ex sindaco di Pesaro e ora europarlamentare dem Matteo Ricci, si arricchisce di nuovi indagati e di una nuova accusa, quella di peculato che riguarda altre persone coinvolte in precedenza. Il numero di persone indagate dalla Procura di Pesaro, secondo quanto anticipano oggi alcuni quotidiani, sale da 25 a 27 con l’iscrizione anche di un ex ufficio stampa del Comune e dell’ex vicesegretaria generale dell’amministrazione comunale. L’inchiesta cosiddetta “Affidopoli” riguarda presunti illeciti gara ad alcune associazioni culturali no...🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Inchiesta ‘Affidopoli’ a Pesaro, per Ricci (Pd) accusa anche di peculato Leggi anche: I nomi degli indagati di Affidopoli, per Ricci una nuova accusa (peculato). Nel mirino anche il raduno dei 1.600 Peculato su ‘Pane e Politica’, Ricci respinge le accuse di Affidopoli: “Estraneo. Le cene? Ero ospite e il vino lo pagavo io”Pesaro, 14 aprile 2026 – Si dice “completamente estraneo” e respinge ogni accusa.