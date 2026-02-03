Riapre al pubblico la storica Torre Normanna

La Torre Normanna di Cellole riapre al pubblico dopo mesi di chiusura. Sabato 7 febbraio il monumento nel centro storico sarà di nuovo accessibile a cittadini e visitatori, che potranno riscoprire uno dei simboli più importanti della zona.

La Torre Normanna riapre al pubblico. Il monumento di Cellole, che si trova nel cuore del centro storico, tornerà ad accogliere cittadini e visitatori sabato 7 febbraio.La Torre, infatti, sarà una delle location della mostra d’arte contemporanea, con sculture, dipinti e tante opere d’arte che.🔗 Leggi su Casertanews.it

