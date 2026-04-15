Ri-Vestiamo Salerno – La moda che non si spreca ma rinasce | la presentazione
È stata presentata una iniziativa che promuove il riciclo e il riuso nel settore della moda, con l’obiettivo di trasformare materiali considerati scarti in capi di abbigliamento. La proposta mira a ridurre gli sprechi e a favorire un uso più consapevole delle risorse, coinvolgendo la comunità locale in pratiche sostenibili. L’attenzione si concentra sulla creazione di un circuito che valorizza ciò che normalmente viene eliminato.
Trasformare ciò che la società scarta in una risorsa preziosa, non solo per l’ambiente ma per la salute di un intero territorio. È questo il cuore pulsante di "Ri-Vestiamo Salerno – La moda che non si spreca, ma rinasce", la cui prima edizione è stata presentata ufficialmente questa mattina.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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