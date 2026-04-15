Ri-Vestiamo Salerno – La moda che non si spreca ma rinasce | la presentazione

È stata presentata una iniziativa che promuove il riciclo e il riuso nel settore della moda, con l’obiettivo di trasformare materiali considerati scarti in capi di abbigliamento. La proposta mira a ridurre gli sprechi e a favorire un uso più consapevole delle risorse, coinvolgendo la comunità locale in pratiche sostenibili. L’attenzione si concentra sulla creazione di un circuito che valorizza ciò che normalmente viene eliminato.