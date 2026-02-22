Cagliari Pisacane a DAZN commenta il pareggio contro la Lazio | In certe situazioni l’aria è pesante e i ragazzi non lo meritano Sappiamo che vestiamo una maglia importante

Fabio Pisacane esprime frustrazione dopo il pareggio contro la Lazio, attribuendolo alle difficoltà ambientali che i giocatori devono affrontare. La sua analisi si concentra sulle tensioni nello spogliatoio, che influenzano le prestazioni in campo. Pisacane sottolinea che la squadra si impegna, ma l’atmosfera pesante non aiuta. I rossoblù cercano ora di ritrovare equilibrio per migliorare le prossime sfide. I giocatori si preparano a lavorare intensamente in allenamento.

Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. I dettagli Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Lazio, Sarri a Sky dopo il pareggio contro il Cagliari: «Sono nervoso, non mi sono piaciute queste cose! È una stagione maledetta per mille motivi» Dimarco da record dopo Lecce Inter: nessuno come lui nelle ultime 20 stagioni di Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Pisacane a Dazn: «Amarezza e rammarico, risultato pesante. Partita che ci farà crescere»Dopo la sconfitta contro il Genoa, Vincenzo Pisacane ha espresso amarezza e rammarico per il risultato pesante.

Leggi anche: Juve-Cagliari, Pisacane in conferenza: “Il pareggio è una mazzata, Yildiz un campione”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La delusione di Pisacane e Zappa dopo la sconfitta con il Lecce Streaming | DAZN IT; Cagliari, Pisacane: Tutti responsabili a partire da me, ora rimaniamo compatti; Cos'è successo tra Pisacane e Di Francesco: Rapporto complicato. I due si ritrovano in Cagliari-Lecce; Dove vedere Cagliari-Lazio in tv: probabili formazioni.

Cagliari-Lazio, le ULTIMISSIME: riecco Kilicsoy, la gestione di Maldini e ZaccagniProbabili formazioni Cagliari Lazio - Le scelte di Pisacane e Sarri per il match della 26^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Dove vedere Cagliari-Lazio in tv? Dazn o Sky, orarioIl Cagliari di Pisacane ospita la Lazio di Sarri nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A: entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e vogliono tornare a ritrovare i tre punti. Ca ... msn.com

Formazioni ufficiali Cagliari Lazio Le scelte di Pisacane e Sarri - facebook.com facebook

Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: Pisacane rilancia Kiliçsoy, cambi in difesa x.com