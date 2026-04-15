Rho ascensore bloccato | il dramma del disabile prigioniero in casa

A Rho, nel complesso residenziale di via Einaudi 2 gestito da Aler, un ascensore si è bloccato domenica mattina, lasciando isolato un giovane residente con disabilità e alcuni altri inquilini. Il guasto ha impedito l’accesso ai piani superiori, creando disagi nella vita quotidiana di chi abita nell’edificio. La situazione è rimasta irrisolta per diverse ore, finché non sono intervenuti tecnici per riparare l’impianto.

A Rho, nel complesso residenziale gestito da Aler in via Einaudi 2, la quotidianità di un giovane residente è stata bruscamente interrotta dal guasto all’ascensore che, a partire dalla mattinata di domenica, ha isolato diversi inquilini. Andrey Chaykin, 34 anni e costretto all’uso della sedia a rotelle per motivi di salute, si trova ora impossibilitato a muoversi liberamente tra il suo appartamento al quarto piano e la strada, vivendo una condizione che definisce come una vera e propria detenzione domiciliare. L’isolamento forzato e l’urgenza di una visita medica. Il problema non riguarda solo la scomodità del blocco tecnologico, ma tocca la sfera della salute personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rho, ascensore bloccato: il dramma del disabile prigioniero in casa L'ascensore è rotto, 92enne con una grave patologia prigioniero in casa: "È un sequestro di persona legalizzato"L'uomo, costretto alla ventilazione assistita con ossigeno, abita a Termini Imerese in una palazzina dello Iacp. Leggi anche: “Precipitato nel vano dell’ascensore”. Il dramma del campione italiano: volo spaventoso, è grave