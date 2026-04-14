Domani l’Umana Reyer Venezia affronterà lo Spar Girona a Saragozza nei quarti di finale delle Final Six di Eurolega. La partita rappresenta il primo vero traguardo di rilievo per il club orogranata, che cerca di avanzare ulteriormente nella competizione continentale. La formazione allenata da Andrea Mazzon si prepara a disputare questa sfida storica, in un momento di grande attenzione e aspettative per il basket femminile italiano.

Il momento della storia per l’Umana Reyer Venezia è questo. La squadra allenata da Andrea Mazzon, domani, andrà a giocarsi a Saragozza il quarto di finale delle Final Six di Eurolega contro lo Spar Girona in quello che è il momento più alto mai vissuto dal club orogranata nella propria storia. Alle 17:30, in un mercoledì iberico, si deciderà se dopo tre anni un’italiana tornerà in semifinale. La storia, in verità, è in attesa sa per l’uno che per l’altro club, visto che anche a Girona nel femminile un obiettivo del genere non si è mai visto. Sono anni importanti per la squadra catalana, che ne ha avuti di anche più belli tra il 2014 e il 2018 con due campionati vinti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile: Reyer Venezia, è caccia alla storia contro Girona. Obiettivo semifinale di Eurolega

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