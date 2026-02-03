Questa sera all’Allianz Cloud di Milano si gioca la partita tra Olimpia Milano e Baskonia, valida per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. I padroni di casa cercano punti importanti in casa davanti ai loro tifosi, mentre gli spagnoli arrivano determinati a mettere pressione in classifica. La partita inizia alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now TV.

Appuntamento oggi per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita il Baskonia. All’ Allianz Cloud di Milano con palla a due alle 20.30 va in scena l’ennesima sfida decisiva per i biancorossi, che tornati al successo contro il Partizan sono chiamati al bis contro gli spagnoli per restare aggrappati alla scia della zona play-in. Non un appuntamento facile, soprattutto visto che Milano è reduce dalla sconfitta in campionato contro Brescia, ma soprattutto perché sono sempre alle prese con i problemi di infortunio. Con Leandro Bolmaro out, infatti, Peppe Poeta deve rinunciare a uno dei suoi migliori difensori (l’altro, Tonut, è ormai fermo da oltre un mese) e uno dei suoi registi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi si disputa la ventesima giornata dell'Eurolega 2025-2026, con il match tra Panathinaikos e Olimpia Milano.

Il Recap della spedizione ungherese dell'Under 16 Olimpia. Due vittorie e due sconfitte inclusa quella in volata di tre punti con il Cibona che poi ha vinto il torneo olimpiamilano.com/due-vittorie-e… Nelle foto Compaore (21), Sguazzin (32), Taldrik (12), P x.com

IL COMMENTO SU REPUBBLICA Massimo Pisa sull'Olimpia: «Ma si salvano ancora una volta in pochi e nessuno in un ultimo quarto da cinque soli tiri da due (Milano per tre quarti aveva tirato col 61%) e tredici da tre (dieci sul ferro), costruiti o in uno contro ci - facebook.com facebook