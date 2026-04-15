Retro Cult
Da venerdì 17 aprile a domenica 19 aprile si svolge a Catania, in Via Teatro Massimo 39, l'evento denominato
Da venerdì 17 aprile a domenica 19 aprile appuntamento a Catania in Via Teatro Massimo 39 con l'evento dal titolo ''. Vintage market, Dj set selection, aperitivi, cene a tema, late dj set. Per informazioni cliccare sul seguente link.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Ponsacco retrò in Piazza della RepubblicaNuovo appuntamento (come ogni quarto sabato del mese) con il mercatino di Ponsacco retrò, dedicato all'usato e al collezionismo.
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Temi più discussi: Squadre della Liga in maglie rétro per un turno storico; Castello di Belgioioso (PV): Next Vintage, la mostra più aristocratica dedicata alla moda e agli accessori d’epoca; L'FC Barcelona aderirà pienamente alla giornata retrò della Liga nella prossima stagione, Nike lancerà una maglia retrò speciale; Lanciata la maglia speciale dell'FC St. Pauli 25-26 - Indossata contro il Bayern München.
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Battiti Retró ‘70 ‘80 ‘90. . Brano rock melodico anni ’80, intenso e atmosferico, diventato cult anche grazie alla serie Miami Vice. Non fu una hit mondiale, ma è ancora oggi molto amato dagli appassionati del genere. #anni80 #softrock #80smusic #80sforev - facebook.com facebook