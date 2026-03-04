Venerdì 10 aprile il Pasquino Art Center di Trastevere ospiterà Katia Rizzo e la Retrò Band, che proporranno un concerto dedicato alla musica italiana degli anni '60 e '70. L’evento si svolgerà nel cuore di uno dei quartieri più artistici della città, offrendo al pubblico un’esperienza musicale che ripercorre le hit di quei decenni.

Venerdì 10 aprile il Pasquino Art Center di Trastevere ospita Katia Rizzo & Retrò Band, un coinvolgente omaggio agli anni d’oro della musica italiana anni ’60-’70. Attivo da 17 anni, il progetto prende ispirazione dall’atmosfera della Dolce Vita, proponendo arrangiamenti originali dei grandi classici che hanno segnato un’epoca. Uno spettacolo che celebra le melodie, l’eleganza e l’energia di quegli anni indimenticabili, riportando sul palco il fascino di un periodo d’oro della canzone italiana. Recentemente il repertorio si è arricchito di brani moderni di icone pop internazionali, reinterpretati in chiave rock’n’roll e twist, per uno show dinamico e trascinante, pensato per coinvolgere il pubblico tra canto e ballo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

