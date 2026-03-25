Ponsacco retrò in Piazza della Repubblica

Ogni quarto sabato del mese, in Piazza della Repubblica a Ponsacco, si tiene il mercatino dedicato all'usato e al collezionismo. L’evento si svolge regolarmente e richiama appassionati e visitatori interessati a trovare oggetti d’epoca e pezzi unici. La manifestazione si ripete ogni mese, offrendo un’occasione per acquistare e scambiare articoli vintage e di seconda mano.

Nuovo appuntamento (come ogni quarto sabato del mese) con il mercatino di Ponsacco retrò, dedicato all'usato e al collezionismo.Promosso dall'Assessorato al Commercio, Ponsacco retrò apre con i suoi banchi sabato 28 marzo dalle 9 in piazza della Repubblica; un'iniziativa di sicuro interesse per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Ponsacco retrò in Piazza della Repubblica Articoli correlati Livorno, prorogata la zona rossa da piazza Garibaldi a piazza della Repubblica. Il prefetto: "La sicurezza è migliorata"Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha prorogato per altri due mesi la zona rossa in piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via del... Maltempo su Firenze, annullata la calata della Befana in piazza della RepubblicaLa decisione è stata presa congiuntamente dal Comune di Firenze, da Confcommercio e da EdiliziAcrobatica. Il Mercatino retrò Ponsacco