Rifugiati | il benvenuto dell’Università di Parma ai nuovi arrivi del progetto Unicore

Questa mattina l’Università di Parma ha accolto due nuovi studenti rifugiati, Idris e Arsene, arrivati nell’ambito del progetto Unicore. Il Rettore Paolo Martelli li ha incontrati di persona, dando loro il benvenuto nel campus e mostrando il sostegno dell’ateneo agli studenti in fuga da guerre e crisi. È il primo passo di un’iniziativa che mira a integrare i rifugiati attraverso l’istruzione superiore.

«È una giornata emozionante per tutte e tutti noi ed è con grande gioia che vi diamo il benvenuto nel nostro Ateneo, con l’entusiasmo e con lo spirito di inclusione e accoglienza che è la cifra che abbiamo voluto dare alla nostra Università», ha detto loro il Rettore, che ha aggiunto: «Questi nuovi arrivi sono un’ulteriore testimonianza dell’impegno dell’Università di Parma per l’accoglienza, un impegno a 360 gradi nel quale crediamo moltissimo e per il quale ringrazio davvero di cuore le docenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo che ci lavorano con passione. Lo scorso anno si sono laureati tre ragazzi del progetto UNICORE: anche questa per noi è una grande soddisfazione, perché significa aver dato loro una strada da percorrere per il futuro».🔗 Leggi su Parmatoday.it

