Ricerca StageUp Ipsos Doxa | Marotta è il manager sportivo italiano dell’anno

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, si aggiudica il titolo di manager sportivo italiano dell’anno. La classifica di Sponsor Value mette in evidenza la sua popolarità tra gli italiani, riconoscendo il suo ruolo e la sua influenza nel mondo dello sport.

Giuseppe Marotta è il manager sportivo italiano dell’anno. Il presidente dell’Inter conquista il primo posto nella classifica elaborata da Sponsor Value Manager, l’approfondimento annuale dell’indagine demoscopica multiclient Sponsor Value, realizzata da StageUp e Ipsos Doxa, che misura notorietà e apprezzamento dei dirigenti sportivi tra gli italiani. Marotta si prende il riconoscimento con 316 punti, migliorando il secondo posto ottenuto nell’edizione precedente e precedendo Antonio Percassi, numero uno dell’Atalanta, e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. A completare la top 5 ci sono Angelo Binaghi, volto storico del tennis italiano, e Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Marotta Inter

Ultime notizie su Marotta Inter

