restauro fontana ok dalla soprintendenza

Il restauro della fontana di piazza Quintino Sella a Fabriano ha ottenuto il via libera dalla Soprintendenza, segnando un passo importante per la fase finale dei lavori. Il Comune ha ricevuto il parere positivo, che consente di procedere con l’avvio delle operazioni di recupero. La riqualificazione di questa struttura è molto attesa dalla comunità, che spera di vedere presto completato il progetto.

Il restauro della fontana di piazza Quintino Sella a Fabriano entra nella fase decisiva. Il Comune ha ricevuto il parere favorevole della Soprintendenza sul progetto di recupero, un passaggio chiave che avvicina l’apertura di un cantiere atteso da tempo. L’intervento, dal valore stimato di circa 58mila euro, mira a restituire dignità a un manufatto segnato da anni di degrado e da due recenti incidenti. Il più grave risale al 15 ottobre 2025, quando un mezzo pesante ha urtato la struttura causandone il distacco di una porzione significativa. Grazie alle telecamere, il responsabile è stato individuato e la pratica di risarcimento è tuttora aperta, come spiegano dal Comune, seguendo quella già conclusa per un precedente danno che ha fruttato 3mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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