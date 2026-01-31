Il restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma diventa il centro di una polemica. Dopo le notizie pubblicate da La Repubblica, il Partito Democratico chiede al ministro della Cultura Alessandro Giuli di intervenire subito e di attivare la soprintendenza per fare chiarezza sulla questione. La vicenda ha già sollevato molte discussioni e aumenta la pressione sulle autorità competenti.

Roma, 31 gennaio 2026 – “Chiediamo che il ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la soprintendenza di Roma in merito alla notizia riportata da la Repubblica relativa al restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina. Quanto emerso non è accettabile. L'ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato possa aver prodotto un'immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L’angelo ha il volto di Giorgia Meloni”. Il restauro della basilica a Roma solleva un polverone. Pd: Giuli attivi la soprintendenza

Approfondimenti su Giorgia Meloni

#Meloni- Roma || La faccia di Meloni riappare in un affresco dopo il restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, qualcuno ha fatto comparire il volto di Giorgia Meloni su un monumento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; L’addio di Giancarlo: dopo 70 anni chiude la trattoria dell’Angelo di Villata; L’Angelo della storia e il peso della memoria; ‘La scomparsa di Josef Mengele’. Che fine ha fatto l’angelo della morte?.

Angelo Foletto, morto il critico musicale che ha raccontato il divenire della musica classicaIl musicologo aveva 76 anni. Nelle sue valutazioni ha descritto il cambiamento degli stili esecutivi, i tratti umani, la personalità musicale degli interpreti ... corriere.it

Angelo Caroli, l’uomo che ha inventato il vintage prima che si chiamasse vintageHa puntato sul riciclo prima che diventasse una moda, ma da lui i vestiti usati erano freschi di bucato. Ne ha in archivio 150mila, dai jeans anni Venti al pezzo unico Chanel. E ora la sua storia dive ... iodonna.it

Un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina: mistero e polemica Link nei commenti - facebook.com facebook

Giorgia Meloni. "È un paradosso polemizzare sull'Ice e poi chiedere a Trump di difendere l'Ue" x.com