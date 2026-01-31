A Roma, il restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina sta facendo discutere. Un angelo dipinto, infatti, sembra avere il volto di Giorgia Meloni. Il caso ha acceso le polemiche, con il Pd che chiede alla soprintendenza di intervenire subito. La somiglianza è così evidente che molti si chiedono se sia stato un caso o qualcosa di più. La vicenda sta attirando l’attenzione di molti, tra critiche e curiosità.

Roma, 31 gennaio 2026 – La somiglianza è tale da sollevare più di un dubbio: un angelo nell’affresco appena restaurato della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha le sembianze di Giorgia Meloni. Un ritratto omaggio alla premier? “Io avevo chiesto di restaurare la cappella esattamente com'era - spiega il rettore Daniele Micheletti, commentando il caso sollevato in un articolo di Repubblica - ora non lo so se le fattezze di un volto sono proprio quelle, lì l'angelo c'era e c'era in quel modo”. In effetti “una certa somiglianza c’è – ammette il monsignore, chiamando il causa il restauratore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L’angelo ha il volto di Giorgia Meloni”. Il restauro della basilica romana solleva un polverone. Pd: Giuli attivi la soprintendenza

Il restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma diventa il centro di una polemica.

#Meloni- Roma || La faccia di Meloni riappare in un affresco dopo il restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

