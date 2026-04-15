Restaurato il ritratto di Herbert Percy Horne grazie a Friends of Florence

È stato completato il restauro del ritratto di Herbert Percy Horne, collezionista e storico dell'arte britannico nato nel 1864 e morto nel 1916. L'opera, realizzata nel 1908 dal pittore inglese Henry Harris Brown, rappresenta Horne e si trovava nella casa-museo di Firenze, fondato dallo stesso Horne. Il progetto di restauro è stato promosso da Friends of Florence.

(Adnkronos) – E' stato restaurato il ritratto del collezionista e storico dell'arte britannico Herbert Percy Horne (1864-1916), fondatore della casa-museo di via de’ Benci a Firenze, realizzato nel 1908 dal pittore inglese Henry Harris Brown. Ad eseguire l'intervento è stato Daniele Rossi, insieme a Gloria Verniani e Umi Toyosaki, grazie al sostegno di Friends of. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Presentazione del ritratto di Herbert Percy Horne, fondatore del Museo Horne #live #streaming Notizie correlate Leggi anche: “Buon compleanno Mr. Horne” - visita speciale al Museo Horne Percy Jackson, Walker Scobell salterà il ballo di fine anno per colpa delle minacce di morteLa fama, quando arriva troppo presto, non sempre ha il tempo di essere metabolizzata.