Buon compleanno Mr Horne - visita speciale al Museo Horne

Il Museo Horne organizza una visita guidata speciale il 21 febbraio alle 10.30 per festeggiare il compleanno di Herbert Percy Horne, morto nel 1916. La cerimonia festeggia i 150 anni dalla nascita dell’architetto e collezionista inglese, che ha trasformato la sua casa in una galleria di opere d’arte. Durante l’evento, i visitatori scopriranno le sue opere preferite e i dettagli della sua vita, tra cui il contributo alla conservazione del patrimonio artistico fiorentino.

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 10.30 il Museo Horne celebra la nascita di Herbert Percy Horne con una visita guidata speciale intitolata "Buon compleanno Mr. Horne".L'iniziativa rende omaggio al raffinato collezionista e studioso d'arte del Rinascimento che scelse Firenze come sua città d'elezione. Il percorso accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei molteplici interessi di Horne attraverso importanti opere d'arte, rari documenti d'archivio e dediche illustri, offrendo una narrazione a più voci sulla sua figura e sulla sua eredità culturale.La visita ha un costo di 12 euro a persona, comprensivo del biglietto di ingresso al museo.