Resistiamo cantando raccontando con Marco Sommariva

In occasione del 25 aprile, il Count Basie Jazz Club organizza una serata dedicata alla memoria della Resistenza. L’evento combina musica e parole, creando un racconto collettivo che si rivolge anche alle generazioni più giovani. La serata vede la partecipazione di Marco Sommariva, che con il suo intervento contribuisce a mantenere vivo il ricordo di quei momenti storici. L’appuntamento vuole essere un momento di riflessione condivisa attraverso musica e narrazione.

In occasione del 25 aprile, il Count Basie Jazz Club propone una serata speciale dedicata alla memoria della Resistenza, intrecciando parole e musica in un racconto collettivo capace di parlare al presente.La Resistenza è l’unico mezzo che abbiamo per opporci alla preoccupante deriva autoritaria.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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