Cantando sotto le stelle con Flora Canto al Teatro Brancaccio
Dopo il grande successo dell’anteprima torinese, è in tour nei principali teatri italiani la nuova, attesissima edizione di "Cantando sotto la pioggia", uno dei musical più amati di sempre.Prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainment e FdF GAT, lo spettacolo porta in scena tutta la magia, l’ironia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Alle 'Muse' in esclusiva regionale il musical "Cantando sotto la pioggia": sul palco Martina Stella e Flora CantoCome fuori abbonamento nella stagione di Marche Teatro la nuova, attesissima edizione di uno degli spettacoli più amati di sempre, che porta in scena...
Cantando sotto la pioggia al Brancaccio: un sogno anni ’20Cosa: La nuova edizione italiana del musical Cantando sotto la pioggia, prodotta da Fabrizio di Fiore Entertainment e FdF GAT.