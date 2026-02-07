Raccontando San Francesco con la poesia

Questa sera a Riccione va in scena uno spettacolo che unisce arte, poesia e musica. Si chiama

Un viaggio senza tempo tra arte, poesia e musica. A proporlo lunedì – per La bella stagione a cura di Riccione Teatro – sarà lo spettacolo Francesco e Giotto ad Assisi di Laura Amati e Pasquale D’Alessio, con la partecipazione del poeta e scrittore Davide Rondoni. L’appuntamento è alla sala Granturismo al Palazzo del Turismo, a Riccione (sipario alle 21). Lo spettacolo celebra due dei padri fondatori della nostra cultura: Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e iniziatore con il Cantico delle creature della tradizione letteraria italiana, e Giotto, artista simbolo del Medioevo e riferimento per l’arte del Rinascimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

