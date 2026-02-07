Questa sera a Riccione va in scena uno spettacolo che unisce arte, poesia e musica. Si chiama

Un viaggio senza tempo tra arte, poesia e musica. A proporlo lunedì – per La bella stagione a cura di Riccione Teatro – sarà lo spettacolo Francesco e Giotto ad Assisi di Laura Amati e Pasquale D’Alessio, con la partecipazione del poeta e scrittore Davide Rondoni. L’appuntamento è alla sala Granturismo al Palazzo del Turismo, a Riccione (sipario alle 21). Lo spettacolo celebra due dei padri fondatori della nostra cultura: Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e iniziatore con il Cantico delle creature della tradizione letteraria italiana, e Giotto, artista simbolo del Medioevo e riferimento per l’arte del Rinascimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccontando. San Francesco con la poesia

Approfondimenti su San Francesco Ad Assisi

La Casa di Cura San Francesco di Bergamo apre le porte a un nuovo servizio di endoscopia digestiva.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Aldo CAZZULLO - Francesco, il primo italiano

Ultime notizie su San Francesco Ad Assisi

Argomenti discussi: Raccontando. San Francesco con la poesia; Il mio cantico libero, Erica Mou racconta il contest che chiama gli artisti under 35 a celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco; San Francesco d’Assisi tra Italia e Stati Uniti, conferenza all’Istituto Italiano di Cultura di Miami (Video); San Francesco vive: un numero da collezione per raccontare 800 anni di storia.

Raccontando. San Francesco con la poesiaUn viaggio senza tempo tra arte, poesia e musica. A proporlo lunedì – per La bella stagione a cura di Riccione Teatro – sarà lo spettacolo Francesco e Giotto ad Assisi di Laura Amati e Pasquale ... ilrestodelcarlino.it

San Francesco vive: un numero da collezione per raccontare 800 anni di storiaLa rivista San Francesco patrono d’Italia è un mensile fondato nel 1920 in vista del settimo centenario della morte di san Francesco. Pubblicata dai frati del Sacro Convento di Assisi, la rivista si ... sanfrancescopatronoditalia.it

Carlo Crivelli Pala di San Francesco di Fabriano, 1493 Pinterest facebook

Il messaggio di San Francesco d'Assisi può parlare anche ai non credenti @evacrosetta ospita Davide Rondoni scrittore, poeta e presidente Comitato Nazionale Ottavo Centenario #SanFrancesco #sullaviadidamasco domenica 1 febbraio ore 7.30 #Rai3 x.com