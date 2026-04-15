Resilienza al femminile tra letteratura e cinema se ne parla da Diva | l' evento a ingresso libero

Da torinotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 15:30, presso la sede di Vol.To a Torino, si terrà un evento gratuito intitolato “Resilienza al femminile tra letteratura e cinema”. L’incontro è organizzato dall’Associazione D. e si propone di esplorare come donne protagoniste siano rappresentate in questi due ambiti culturali. L’appuntamento si svolge in via Giolitti 1921 e prevede un dialogo tra relatori e pubblico.

Mercoledì 22 aprile 2026, alle 15:30, presso la sede di Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato ETS (via Giolitti 1921, Torino), l’Associazione D.I.V.A. OdV organizza un pomeriggio dal titolo “Resilienza al femminile tra letteratura e cinema”, dedicato al racconto dell’esperienza femminile.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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