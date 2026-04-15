Resilienza al femminile tra letteratura e cinema se ne parla da Diva | l' evento a ingresso libero

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 15:30, presso la sede di Vol.To a Torino, si terrà un evento gratuito intitolato “Resilienza al femminile tra letteratura e cinema”. L’incontro è organizzato dall’Associazione D. e si propone di esplorare come donne protagoniste siano rappresentate in questi due ambiti culturali. L’appuntamento si svolge in via Giolitti 1921 e prevede un dialogo tra relatori e pubblico.

Mercoledì 22 aprile 2026, alle 15:30, presso la sede di Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato ETS (via Giolitti 1921, Torino), l’Associazione D.I.V.A. OdV organizza un pomeriggio dal titolo “Resilienza al femminile tra letteratura e cinema”, dedicato al racconto dell’esperienza femminile.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Se ne parla ovunque, ma il cinema ne è da sempre affascinato: da A.I. a Matrix, le storie più affascinanti (e inquietanti) sull’intelligenza artificialeDalla fantascienza classica alle produzioni più recenti delle piattaforme streaming, i film sull’intelligenza artificiale continuano a raccontare le... Leggi anche: Consenso libero, ne parla Boldrini Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Resilienza al femminile, a Torino un pomeriggio tra letteratura e cinema; Coesione sociale, a Quartu Sant’Elena torna il progetto Donne – Empowerment femminile attraverso l’arte; Bibbia al femminile, le eroine silenziate che parlano ancora oggi; Kintsugi: l’oro nelle cicatrici e l’arte della resilienza al Castello di Barletta. Donna, sguardi al futuro. Tra coraggio e resilienza: Un viaggio interiore nel mondo al femminileColori accesi, volti moderni e uno sguardo proiettato verso il futuro: lo Spazio ArtHUB del Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa accoglie la mostra She’s Not Your Muse dell’artista Giulia ... ilgiorno.it La resilienza del territorio al femminile, in provincia di Imperia le imprenditrici avanzanoImperia – «Durante la prima e la seconda guerra mondiale sono state le donne ad aver mantenuto in vita il nostro territorio». Oggi, nell’epoca dell’abbandono dell’entroterra, sono ancora una volta le ... ilsecoloxix.it Attraverso gli interventi di partner come l'AISM e il racconto di Ferrise, l'iniziativa mira "a sensibilizzare la cittadinanza sulla resilienza, trasformando una sfida personale in un messaggio di speranza" facebook Workshop: Imprese e resilienza climatica Il 24 aprile al @CircoloLettori, scopri le tecnologie innovative per gestire l'emergenza idrica e proteggere il business montano e agroalimentare. #giornatamondialedellaterra to.camcom.it/gestione-acqua… x.com