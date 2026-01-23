consenso libero ne parla boldrini

L’incontro pubblico “Libero e attuale”, promosso da Boldrini sul tema del consenso libero, si terrà oggi alle 17.30 presso Factory Grisù in via Poledrelli, Ferrara. L’appuntamento affronta aspetti importanti del diritto e della libertà individuale, offrendo uno spazio di confronto aperto e informato. La partecipazione è libera e rivolta a tutti coloro interessati a approfondire questi temi fondamentali per la società contemporanea.

È stato riprogrammato per oggi alle 17.30, a Factory Grisù (via Poledrelli, Ferrara), l’incontro pubblico ’Libero e attuale. Senza consenso è violenza’ con l’on. Laura Boldrini. L’iniziativa, promossa dalle Donne Democratiche di Ferrara, sarà dedicata al tema del consenso libero e attuale nelle relazioni, un principio fondamentale per il contrasto alla violenza di genere e per la costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sull’autodeterminazione. A dialogare con Laura Boldrini sarà Antonella Vicenzi, giornalista e presidente di Assostampa Ferrara. L’incontro sarà introdotto da Ilaria Baraldi, portavoce delle Donne Democratiche di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il consenso e pene ridotte. Pd: Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?Nel nuovo testo sulla violenza sessuale scompare il consenso esplicito e si riducono le pene. Le opposizioni: Un grave arretramento ... ilfattoquotidiano.it

Ddl stupri: non più «consenso» ma «dissenso» nella proposta di Bongiorno e pene ridotte. L'opposizione: «Rotto un patto, gravissimo»Si tratta della riformulazione del testo che era stato approvato all'unanimità alla Camera dopo l'accordo Meloni-Schlein poi stoppato da alcuni senatori. La leghista: «Il mio testo garantisce il massi ... roma.corriere.it

Nella proposta di riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentata dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, sparisce la parola consenso - nel testo approvato alla Camera si parla di "consenso libero e attuale" a un rapporto sessuale, - facebook.com facebook

Sono una donna di destra. E da donna di destra oggi sono orgogliosa: abbiamo cancellato il principio del “consenso libero e attuale” nel nuovo disegno di legge sulla violenza sessuale. Una vera e propria mostruosità giuridica che avrebbe in sostanza reso p x.com