Prevenzione aggressioni cane-bambino | un importante progetto educativo entra nelle scuole del Pescarese

Un nuovo progetto educativo entra nelle scuole del Pescarese per prevenire le aggressioni tra cani e bambini. Le aggressioni di questo tipo sono in aumento e i più piccoli sono tra le categorie più a rischio. Le scuole della zona si preparano a sensibilizzare genitori e bambini su come comportarsi in presenza di cani, cercando di ridurre incidenti e ferite.

Le aggressioni tra cani e bambini rappresentano un tema sempre più attuale con i più piccoli che rientrano tra le categorie maggiormente a rischio. Alla base di molti incidenti, però, non c'è solo la presenza del cane, ma una mancata educazione e consapevolezza su come interagire correttamente.

