Turismo 2025 record per Viterbo | 184mila arrivi e un +10% rispetto al 2024

Nel 2025 Viterbo ha raggiunto un record di visitatori. Sono stati registrati 184mila arrivi, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. La sindaca Chiara Frontini commenta che questi numeri riflettono la buona salute economica della città e la crescita del settore turistico.

A palazzo dei Priori l'amministrazione Frontini mostra i dati sui visitatori. La città cresce anche sui pernottamenti con 280mila 562 notti e un aumento del 7,53% “Analizzando i dati 2025 del turismo vediamo lo specchio della salute economica della città”. La sindaca Chiara Frontini annuncia i numeri del turismo relativi allo scorso anno. A palazzo dei Priori, l'amministrazione comunale ha illustrato questa mattina i dati definitivi dell'annata appena conclusa, mettendo a confronto le performance locali con il trend nazionale. Numeri positivi, come già anticipavano i dati di accesso ai musei viterbesi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Nel 2024, Parma registra un aumento dei flussi turistici, con 416 mila arrivi e 804 mila pernottamenti tra gennaio e ottobre, segnando rispettivi +14,2% e +10,15%.

