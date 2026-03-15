conte e de laurentiis si incontreranno a maggio il tecnico viaggia verso la conferma repubblica

A maggio, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno per discutere del futuro. Il tecnico è in viaggio verso la conferma sulla panchina del Napoli e sembra sempre più probabile che il loro incontro avverrà prima della fine del campionato o poco dopo. La decisione sulla permanenza di Conte al momento non è stata ufficializzata.

Sembra sempre più probabile che il meeting di fine stagione tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si terrà prima della fine del campionato, o pochissimo tempo dopo; a maggio, insomma, i due si confronteranno, con la permanenza del tecnico che appare sempre più evidente. Scrive Marco Azzi su Repubblica: Il Napoli ha un organico forte e senza la perenne emergenza avrebbe potuto lottare per lo scudetto fino alla fine. Dal punto di vista tecnico, dunque, ci sono già delle basi robuste per programmare un futuro ambizioso, soprattutto se sarà percorsa la strada della continuità. Non ci sarà bisogno di una campagna acquisti faraonica in estate e per questo i prossimi step di crescita del club sono legati a delle problematiche diverse dal mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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