Repubblica | Sfumature d’azzurro Conte e De Laurentiis divisi dalla Nazionale

Il futuro di Antonio Conte rimane un tema di discussione tra le parti coinvolte nel calcio italiano. Le voci si concentrano sulle possibili decisioni del tecnico riguardo alla sua carriera e alla gestione della Nazionale. La questione viene analizzata in un contesto di rapporti tra club e federazione, senza che siano ancora stati annunciati sviluppi ufficiali o decisioni definitive.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro di Antonio Conte torna al centro del dibattito tra club e Nazionale. Come racconta Marco Azzi su Repubblica, la primavera è da sempre la stagione delle “sirene” per gli allenatori e anche stavolta il tecnico del Napoli si ritrova al centro di voci e scenari. Marco Azzi, da Napoli per Repubblica, sottolinea come lo stesso Conte abbia ricordato quanto accaduto un anno fa con la Juventus: «Per tre mesi si disse che sarei tornato a Torino». Oggi però il richiamo è diverso, più pesante: quello della Nazionale. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su Repubblica, Conte non si tira indietro: «È giusto che il mio nome sia in lista. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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