Reportage dal nord di Israele Da Jish storie di donne libanesi
Dal nord di Israele arrivano notizie dai raid condotti contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Nelle ultime ore, le forze militari israeliane hanno intensificato le operazioni, con l’obiettivo di eliminare combattenti della milizia sciita presenti nella regione. Nel frattempo, da alcune località del nord, arrivano racconti di donne libanesi che vivono in zone interessate dai bombardamenti e dai raid aerei.
Continuano i raid d’Israele contro le postazioni di Hezbollah. L’esercito ha ricevuto l’ordine di uccidere qualsiasi combattente della milizia sciita nell’area del Libano meridionale. Drammatica la situazione nelle zone di confine, come nel villaggio di Jish, dove vivono tanti cristiani sfollati. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
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