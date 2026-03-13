Un’indagine rivela cosa le donne libanesi portano con sé nelle borse da guerra mentre fuggono dalle zone di conflitto. Le donne raccolgono oggetti essenziali, come documenti, medicinali e cibo, per affrontare le difficoltà quotidiane. Sono strumenti di sopravvivenza che accompagnano chi cerca di superare le sfide di un’emergenza continua. La scena mostra come si organizzano in situazioni di crisi estrema.

Un’indagine sul contenuto delle borse da guerra rivela come le donne libanesi gestiscano l’emergenza. Il quotidiano An-Nahar ha raccolto testimonianze di sfollate che hanno dovuto lasciare case e città a causa dei bombardamenti. La domanda centrale riguarda cosa sia essenziale portare in fuga, un gesto che diventa simbolo di resilienza femminile. Nelle zone colpite, tra il sud del Libano, la valle della Bekaa e i sobborghi di Beirut, migliaia di persone sono state costrette alla mobilità forzata. Le interviste mostrano una differenza netta tra chi scappa all’improvviso con lo stretto necessario e chi riesce a preparare un kit di sopravvivenza più completo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse da guerra: cosa salvano le donne libanesi in fuga

