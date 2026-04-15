Dopo anni di attesa, il nuovo titolo videoludico è stato rilasciato e ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli da parte della stampa specializzata. La critica ha apprezzato diversi aspetti del gioco, anche se sono stati segnalati alcuni punti critici. L’uscita ha suscitato l’interesse di appassionati e addetti ai lavori, che hanno espresso giudizi variabili ma in prevalenza positivi.

Dopo anni di attesa e curiosità, Replaced è finalmente arrivato sul mercato. Il risultato? Una risposta della critica nel complesso molto positiva, anche se non priva di qualche riserva. Il titolo, un action narrativo ambientato in un mondo cyberpunk, ha colpito soprattutto per atmosfera e storytelling ed i voti parlano chiaro: siamo davanti a un gioco che ha convinto, ma che non ha raggiunto la perfezione. E proprio da queste recensioni emerge un quadro interessante da analizzare. Analizzando i voti, il primo dato evidente è la distribuzione: la maggior parte delle recensioni si colloca tra l’8 e il 9. Alcune testate hanno assegnato punteggi molto alti, come 9.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Replaced, i voti della stampa sono piuttosto positivi

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