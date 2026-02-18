God of War Sons of Sparta delude | i voti della stampa sono piuttosto bassi
Durante lo State of Play, Santa Monica Studio ha annunciato l’uscita immediata di God of War: Sons of Sparta, ma i recensori non sono rimasti impressionati. La critica ha dato voti bassi, criticando soprattutto le scelte di design e la ripetitività del gameplay. I giocatori si aspettavano qualcosa di più innovativo, considerando l’attesa cresciuta intorno alla saga. La recensione negativa ha già influenzato le discussioni tra gli appassionati, che ora si chiedono se il titolo possa migliorare con gli aggiornamenti. La reazione del pubblico si è fatta sentire sui social.
Durante lo State of Play, Santa Monica Studio ha sorpreso il pubblico con due annunci: il remake della saga greca originale e la pubblicazione immediata di God of War Sons of Sparta. Il nuovo capitolo, però, non sta convincendo pienamente la stampa internazionale ( e non solo ). Le prime recensioni parlano di un progetto solido ma poco ambizioso, con voti mediamente inferiori rispetto agli standard a cui la serie ha abituato. Il gioco, sviluppato da Mega Cat Studios, si distacca nettamente dalla formula action 3D principale: propone un’avventura d’azione e piattaforme 2D in chiave metroidvania, con protagonista un giovanissimo Kratos e, dopo lo sblocco della cooperativa, suo fratello Deimos. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Il papà della serie God of War crede che Sons of Sparta sia per lui “spazzatura completa”David Jaffe, il padre della serie God of War, ha definito Sons of Sparta “spazzatura completa” a causa delle sue critiche rivolte al gioco.
God of War Sons of Sparta, i fan chiedono rimborsi: ecco perchéI fan di God of War: Sons of Sparta chiedono rimborsi dopo aver acquistato il gioco per PlayStation 5, perché ritengono che il titolo non soddisfi le aspettative e presenti numerosi problemi tecnici.
Sons of Sparta è ufficialmente il God of War con la media più bassa di sempre. Bene ma non benissimo. facebook
David Jaffe, creatore di Kratos e della serie di God of War, stronca duramente il nuovo spin-off #GodOfWarSonsOfSparta. x.com