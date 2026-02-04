nioh 3 i primi voti della stampa specializzata sono decisamente positivi

Sono arrivate le prime recensioni di Nioh 3 e i giudizi sono molto incoraggianti. La stampa specializzata ha evidenziato un gioco che mantiene alta la tensione e offre sfide coinvolgenti. I primi voti sono tutti molto positivi, segno che gli sviluppatori sono riusciti a creare un titolo che aspetta con interesse il suo debutto.

Sono state pubblicate le prime recensioni di Nioh 3 e il responso della critica è decisamente positivo. Il nuovo capitolo firmato Team Ninja e Koei Tecmo si presenta come un’evoluzione solida e riconoscibile della serie, riuscendo a convincere gran parte della stampa specializzata grazie a un’identità ludica ben definita e a un sistema di combattimento ancora una volta centrale nell’esperienza. Al momento, il gioco registra un Metascore di 86 su Metacritic, con una media OpenCritic che sale fino a 88. Le valutazioni raccolte coprono un ampio spettro di testate internazionali, con diversi punteggi massimi e numerosi 910. 🔗 Leggi su Game-experience.it

