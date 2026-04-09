Renzi attacca Meloni | Dopo un No così netto ci si dimette

Durante una seduta al Senato, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha commentato l’intervento della presidente del Consiglio sull’attività del governo. Nel suo intervento, Renzi ha pronunciato parole dure, chiedendo le dimissioni della premier dopo un rifiuto deciso da parte sua. La discussione ha coinvolto diversi punti legati alle recenti decisioni politiche e alle dichiarazioni ufficiali delle parti coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il duro intervento al Senato. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è intervenuto in Senato dopo l’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’operato del governo, lanciando un attacco diretto e senza mezzi termini. Il peso politico del voto. Secondo Renzi, il risultato negativo rappresenta un segnale politico fortissimo, destinato a incidere profondamente sull’attuale legislatura. “ C’è stato un No enorme, capace di cambiare la storia politica di questi mesi – ha dichiarato – ricordando come in passato altri referendum abbiano avuto conseguenze simili”. Ha poi sottolineato che l’impatto di questo voto continuerà a farsi sentire a lungo, parlando di un effetto destinato a durare “per i prossimi 14 mesi”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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