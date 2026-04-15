A Rende, il mercato cittadino sta vivendo una trasformazione che coinvolge anche l’area industriale e l’offerta culturale. L’assessore alle attività produttive ha presentato un piano di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di rilanciare il mercato locale e sviluppare nuovi spazi dedicati alla cultura e alla rigenerazione dell’area industriale. Questa strategia mira a modificare l’aspetto e le funzioni del centro urbano.

L’assessore alle attività produttive di Rende, Veronica Stellato, ha delineato una strategia di trasformazione urbana che parte dal rilancio del mercato cittadino per estendersi alla riqualificazione dell’area industriale e al potenziamento dell’offerta culturale. Il piano amministrativo mira a decongestionare le zone attualmente occupate da ambulanti e parcheggi commerciali, spostando le attività mercatali verso Villaggio Europa e liberando spazi strategici per la nascita di nuovi poli aggregativi e culturali. Logistica e sicurezza: il ritorno del mercato a Villaggio Europa. La decisione di trasferire il mercato in via Parigi risponde a una necessità di razionalizzazione degli spazi urbani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rende cambia volto: il mercato si sposta per far spazio alla cultura

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