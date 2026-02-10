Napoli Conte cambia volto in Coppa | turnover forzato e spazio a Giovane

In Napoli, l’allenatore cambia formazione in Coppa Italia. Deve sostituire alcuni titolari per gli infortuni e per evitare di affaticare troppo i giocatori principali. Turnover forzato, ma senza perdere di vista l’obiettivo. In campo ci sarà spazio anche per i giovani, che avranno la possibilità di mettersi in mostra.

"> Un obbligo dettato dagli infortuni e dalla necessità di non spremere sempre gli stessi uomini. Ridisegnare il Napoli anche in Coppa Italia diventa un’esigenza ineludibile per Antonio Conte. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, analizzando le scelte del tecnico azzurro alla vigilia della sfida contro il Como, valida per i quarti di finale. La vittoria sofferta di sabato sera a Marassi contro il Genoa, arrivata soltanto nel recupero grazie al rigore decisivo di Hojlund, ha prosciugato molte energie. Ma non c’è tempo per fermarsi: al Maradona arriva il Como e l’accesso alla semifinale rappresenta un obiettivo concreto per Conte, che non ha mai vinto la Coppa Italia e che nel suo palmarès vanta una finale persa, proprio contro il Napoli, il 20 maggio 2012. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Napoli affronta l'Udinese in una sfida cruciale, con l'allenatore Conte pronto a variare la formazione.

Il Napoli si prepara per la partita di Coppa Italia contro il Como.

Napoli Chelsea 2-3, Antonio Conte spiega tutto in conferenza stampa!

