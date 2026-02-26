La strada ti racconta la mostra fotografica di Laura Guerrini al Caffè Pedrocchi

Dal 28 febbraio al 29 marzo 2026, la Sala Verde del Caffè Pedrocchi sarà il palcoscenico di una mostra fotografica intitolata “La strada ti racconta”, realizzata dall’artista Laura Guerrini. L’esposizione presenta una serie di immagini che catturano momenti e scorci di vie e percorsi urbani, offrendo uno sguardo diretto sulla vita quotidiana e l’atmosfera delle strade.

Dal 28 febbraio al 29 marzo 2026, la Sala Verde del Caffè Pedrocchi ospita la mostra fotografica “La strada ti racconta” di Laura Guerrini. La fotografa spiega come è nata l'idea della mostra: “Ho realizzato questa esposizione con alcune delle immagini di un progetto fotografico più ampio, nato da un tempo particolare della mia vita. Tra il 2020 e il 2023 ho iniziato a uscire per strada con la mia macchina fotografica. Non per cercare immagini, ma per cercare una direzione. O forse, senza saperlo, per tornare a “casa”. La strada è un luogo che tutti attraversiamo. È spazio di passaggio, di fretta, di intenzioni. Ma è anche uno spazio profondamente umano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

“A pesca di immagini. Bianco&nero”, la mostra fotografica di Irene Sollazzo al Caffè PedrocchiDal 19 gennaio al 22 febbraio 2026, la Sala Verde del Caffè Pedrocchi di Padova ospita "A pesca di immagini.

Despar Nord sostiene la cultura del territorio: presentato al Caffè Pedrocchi il “Ricettario di Anonimo Padovano”Si è svolta ieri, nella suggestiva Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, la conferenza stampa di presentazione del volume Ricettario di Anonimo Padovano,...

Discussioni sull' argomento Marianna Di Biagio: Vi racconto il mestiere dell’art director; Angelica Bove: Mattone racconta un momento tragico della mia vita. Sono cresciuta povera, oggi voglio di più; Stefano Accorsi e la crisi: Mi sentivo Dio, mi sono sfracellato.

La strada ti racconta..., la mostra fotografica di Laura Guerrini al Caffè PedrocchiDal 28 febbraio al 29 marzo 2026, la Sala Verde del Caffè Pedrocchi ospita la mostra fotografica La strada ti racconta di Laura Guerrini. La fotografa spiega come è nata l'idea della mostra: Ho rea ... padovaoggi.it