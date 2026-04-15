Renate ha raggiunto i 60 punti in classifica, consolidando la sua posizione e puntando a un piazzamento tra le prime posizioni della classifica di fine stagione. La squadra sta affrontando le ultime partite del campionato con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il proprio punteggio, che si avvicina alla conclusione del torneo. La squadra continua a mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime gare.

Sessanta punti anche quest’anno. E non finisce qui perché alla fine del campionato mancano ancora due giornate, ce ne sono altri sei a disposizione e soprattutto la sconfitta dell’Union Brescia, sabato, nel derby col Lumezzane lascia aperta non solo la porta del terzo posto, ma addirittura anche quella del secondo perché a 180 minuti dalla fine coincidono e per varcarle ci sono di mezzo appena tre punti e con tutto quello che sta accadendo nel girone A nulla è più da escludere. In lizza per salire sul podio c’è anche il Renate che vuole mettere la ciliegina sulla torta a un’annata fin qui superlativa e giocarsi tutte le carte per provare a evitare i primi turni dei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Renate, si punta al podio. Toccata quota 60 punti

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