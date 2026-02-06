La popolazione di Legnano cresce ancora | toccata quota 61.427 residenti

A Legnano la popolazione continua a salire. Secondo gli ultimi dati, i residenti sono arrivati a 61.427. La maggior parte dell’aumento deriva da persone che si sono trasferite da altri Comuni, anche se i nuovi nati sono in leggero aumento rispetto all’anno scorso. I decessi restano più numerosi rispetto alle nascite, ma l’afflusso di nuovi abitanti compensa questa differenza.

Legnano (Milano), 6 febbraio 2026 – Cresce ancora il numero di residenti a Legnano e se anche i nuovi nati sono in aumento rispetto all’anno precedente (il saldo tra nuovi nati e deceduti è sempre negativo) è l’impennata dei cittadini trasferiti da altri Comuni a fare la differenza. Con gli ultimi dati messi insieme dall’Anagrafe, infatti, Legnano ritocca il record storico di residenti stabilito nel 2024 perché il 31 dicembre dell’anno scorso gli abitanti registrati sono stati 61.427 contro i 60.667 di dodici mesi prima. Come da tendenza consolidata negli ultimi anni, l’incremento è dovuto al saldo migratorio positivo, elemento che neutralizza e supera il saldo naturale negativo fra nati e morti, che nel 2025 ha visto ancora i decessi (659) superare le nascite (466), anche se con uno scarto inferiore rispetto al 2024, quando era stato pari a 240. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

