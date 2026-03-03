Classi con massimo 20 alunni la proposta Avs supera quota 60 mila firme e si prepara al deposito alla Camera
La proposta di legge di iniziativa popolare «Non più di 20 per classe» ha superato quota 60 mila firme, secondo quanto annunciato dalla deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. La deputata Elisabetta Piccolotti ha comunicato che si sta preparando il deposito alla Camera. La proposta mira a ridurre il numero di studenti per classe, coinvolgendo un ampio numero di sostenitori.
La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti ha annunciato il raggiungimento e il superamento del quorum di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare «Non più di 20 per classe», finalizzata alla riduzione del numero di studenti e studentesse per sezione.
Scuola: Piccolotti, '55mila firme per Pdl su classi da 20 alunni, subito la legge'Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Abbiamo raggiunto 55mila firme per ridurre il numero di alunni per classe in meno di tre mesi! In meno della metà del...
