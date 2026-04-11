Regione Siciliana Schifani chiede altri cinque anni | Il rinnovo del mandato è una regola

Il presidente della Regione Siciliana ha annunciato la volontà di candidarsi per altri cinque anni, sottolineando che il rinnovo del mandato rappresenta una regola. Ha spiegato che l’amministrazione ha gestito bene la regione e che è necessario continuare per migliorare ulteriormente. La dichiarazione arriva dopo un intervento pubblico in cui ha espresso la sua intenzione di presentarsi nuovamente alle prossime elezioni.

L’avviso ai naviganti è chiaro, e può essere riassunto così: «Abbiamo amministrato bene, serve tempo per far meglio, ergo, è necessario ricandidarsi a Palazzo d’Orleans ». Le parole non sono esattamente queste, ma l’intenzione sì e se a ribadirla, mai così apertamente, è lo stesso Renato Schifani a margine di un convegno sulle rinnovabili svolto ieri alla Camera di commercio di Palermo, allora il messaggio suona come un “serrate i ranghi”, rivolto a tutta la coalizione e in particolare a chi mette ancora in dubbio la seconda legislatura del governatore. Anche perché, rimarca il presidente della Regione, « nel centrodestra da sempre esiste la regola del rinnovo per un mandato, per completare in dieci anni un programma». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Regione Siciliana, Schifani chiede altri cinque anni: «Il rinnovo del mandato è una regola» Ciclone Harry e Niscemi, Schifani: “dalla Regione siciliana mezzo miliardo per il rilancio dei terriLa Regione Siciliana destina un fondo di 558 milioni di euro per il rilancio dei territori colpiti dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, eventi... Il bis di Schifani alla Regione Siciliana: «Deciderà la coalizione e sulla Tardino ho superato i dubbi»«Ho ribadito sempre che un programma completo per un’azione di governo , così come per i sindaci, presuppone un arco temporale che va al di là del... Temi più discussi: Schifani replica a Conte: Nostri conti in ordine, pensi ai buchi di bilancio che ha lasciato il suo governo; La Regione chiede al Ministero di rivedere l'accordo del 2023, Schifani Servono oltre 700 assunzioni in più; Regione, Schifani convoca i dirgenti generali e chiede più controlli contro la corruzione; De Luca (M5s): La Regione intervenga per riportare a casa il dipinto di Antonello da Messina. Regione Siciliana, Schifani chiede altri cinque anni: «Il rinnovo del mandato è una regola»Una risposta ai malpancisti del centrodestra che puntano su candidati alternativi alla guida della Regione. Il governatore: «Abbiamo amministrato bene ma serve ancora tempo» ... gazzettadelsud.it La Sicilia chiede al Ministero di rivedere l’accordo del 2023, Schifani Servono oltre 700 assunzioni in piùcon la misura del 125 per cento, la Regione potrebbe procedere a 3.377 nuove assunzioni (673 in più rispetto al turn over). blogsicilia.it In giunta, su proposta dell'assessore regionale al Territorio e all'ambiente @giusisavarino, è stato dato il via libera allo schema di convenzione con l' @agenziademanio per l’Ismett 2. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #RegioneSiciliana x.com RIFIUTI IN SICILIA, SCHIFANI: “ENTRO IL 2028 I TERMOVALORIZZATORI DI PALERMO E CATANIA. SVOLTA STORICA PER L’ISOLA” Una svolta definita “storica” dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sul futuro della gestione dei rifiuti nell’I - facebook.com facebook