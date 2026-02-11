Ciclone Harry e Niscemi Schifani | dalla Regione siciliana mezzo miliardo per il rilancio dei terri

La Regione Siciliana mette in campo 558 milioni di euro per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Il presidente Schifani ha annunciato il fondo, destinato a riparare i danni e favorire la ripresa delle aree devastate lo scorso gennaio.

La Regione Siciliana destina un fondo di 558 milioni di euro per il rilancio dei territori colpiti dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, eventi che hanno segnato lo scorso gennaio. L’intervento, annunciato dal Presidente Renato Schifani, mira a rafforzare le misure di sicurezza, ripristinare le infrastrutture danneggiate e sostenere cittadini e imprese. Un’iniezione di risorse significativa per la Sicilia, provata dalle recenti calamità naturali. La decisione del governo regionale, guidato da Renato Schifani, di stanziare 558 milioni di euro rappresenta una risposta concreta alle emergenze che hanno colpito l’isola nel corso dello scorso gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Regione Siciliana ha stanziato tre milioni di euro per aiutare le imprese di pesca e acquacoltura colpite dal ciclone Harry.

Sospeso il pagamento delle bollette nei comuni colpiti dal ciclone Harry e a NiscemiIl provvedimento dell'autorità Arera blocca le fatture per sei mesi per le utenze di luce, acqua, gas e rifiuti di tutte le utenze. Ecco come fare per richiedere l'agevolazione ... rainews.it

Ciclone Harry e Niscemi, l’annuncio di Arera: sospese le bolletteDanni del ciclone Harry a CataniaDanni del ciclone Harry a Catania Con un provvedimento ... msn.com

Ciclone Harry, boccata d'ossigeno per la Sicilia: stop alle bollette per sei mesi. Niscemi tra i beneficiari Nell'Isola sono interessati 255 Comuni su 391 totali. Nell'elenco anche i capoluoghi Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Siracusa. Il provve - facebook.com facebook

Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com