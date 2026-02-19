Crans-Montana Fontana | Premio Rosa Camuna a chi ha aiutato i feriti

Il premio Rosa Camuna è stato assegnato al personale che ha soccorso i feriti dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. La causa dell’incendio nel locale Le Constellation resta ancora da chiarire, ma i soccorritori locali sono stati subito in azione per aiutare le vittime. I primi interventi hanno permesso di stabilizzare molte persone rimaste ferite nel rogo. La riconoscenza ufficiale va a chi ha lavorato senza sosta fin dai primi istanti per salvare vite umane. La cerimonia si svolgerà questa settimana in municipio.

La Rosa Camuna va a tutto il personale che fin dai primi minuti ha accolto, curato i feriti della strage di Capodanno, nel rogo del locale Le Constellation, a Crans-Montana, in Svizzera. I medici del Niguarda, del Policlinico, le squadre di Areu: sono loro i premiati con l’alto riconoscimento della Regione Lombardia. “Questo premio è un atto doveroso, assolutamente necessario – ha affermato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia – Una medaglia d’oro olimpica che vogliamo dare anche noi a questi eroi che hanno aiutato questi pazienti”. Il riconoscimento è stato attribuito al personale dell’ Ospedale Niguarda di Milano, della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e di Areu, protagonisti di un intervento tempestivo, altamente specializzato e perfettamente coordinato nella gestione dell’emergenza e nella presa in carico dei 12 feriti trasportati in Lombardia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

