Reggio Village apre un nuovo centro dedicato al benessere, che si distingue per la presenza di campi di calcio e di padel. La struttura si trova nella zona e si propone come punto di riferimento per chi cerca attività sportive. La proposta include diverse discipline, con l’obiettivo di offrire un’ampia gamma di opzioni per gli appassionati di sport e fitness.

Il Reggio Village si propone come polo centrale per l’attività fisica nella zona, offrendo una gamma completa di discipline che spaziano dal calcio alle nuove tendenze del padel. La struttura mette a disposizione campi per il calcio a 11, a 7 e a 5, oltre a due spazi dedicati al padel all’aperto, con la possibilità di prenotare i propri turni tramite il numero 327.4826898. L’offerta sportiva tra tradizione calcistica e boom del padel. La diversificazione delle attività presso il centro sportivo risponde a una domanda di mercato sempre più frammentata. Se il calcio rimane un pilastro fondamentale, con la presenza di un campo da 11, due campi da 7 e uno da 5 — quest’ultimo dotato di erba sintetica di ultima generazione — il padel ha registrato una crescita esplosiva negli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Village: tra calcio e padel nasce il nuovo centro del benessere

Milano, rinasce il centro sportivo in via Cilea: approvato il restyling. Il progetto tra campi da calcio, padel e tennisMilano, 9 marzo 2026 – Sarà riqualificato il centro sportivo di via Cilea, nel quartiere periferico di Bonola, a Milano, che è chiuso dal 2019.

Calcio a cinque, padel e tennis: c'è l'interesse pubblico del Comune per il progetto del centro sportivo di CambiassoLa Giunta comunale ha dichiarato interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019.