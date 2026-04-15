Martedì 14 aprile, a Reggio Emilia, un giovane di 24 anni di origini tunisine è stato fermato dalla polizia in via Roma. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish. L’uomo è stato accompagnato in ufficio per ulteriori accertamenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dagli agenti.

Il pomeriggio di martedì 14 aprile, un ventiquattrenne di origini tunisine è stato fermato dalla polizia a Reggio Emilia con addosso una quantità di hashish pari a 60 grammi. L’operazione si è svolta nel cuore della città, precisamente in via Roma, a seguito di un monitoraggio costante del territorio messo in atto dagli agenti. L’intervento ha avuto origine quando il personale della Squadra Mobile ha notato un comportamento sospetto da parte del giovane. Gli agenti hanno quindi deciso di seguire l’uomo fino all’incrocio tra via Roma e via Filippo Re, dove le dinamiche hanno portato al controllo diretto. Durante la verifica, i funzionari hanno rinvenuto il panetto di sostanza stupefacente, procedendo immediatamente al sequestro dei 60 grammi di droga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia: Squadra Mobile intercetta 24enne con hashish in via Roma

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